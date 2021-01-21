Derbilerin kralı Altınordu iddialı

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 28 puanla 8. sırada tamamlayan Altınordu'da ikinci yarının ilk maçında sahasında İzmir derbisinde karşılaşacağı Menemnespor maçı hazırlıkları devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler bu sezonun ilk yarısında İzmir ve Ege derbilerinde bileğini büken olmadı. Kırmızı-lacivertliler, İzmir derbilerinde Menemenspor'u 2-0, Altay'ı 2-1 yendi. Ege derbilerinde ise Akhisarspor'u 3-2, Bandırmaspor'u da 2-0 mağlup etti. Balıkesirspor ile 0-0'lık skorla yenişemedi. Derbilerde yenilgi yüzü görmeyen kırmızı- lacivertliler ligin ikinci yarısın da Menemenspor karşılaşmasını kazanıp derbilerdeki başarısını sürdürmek istiyor. Öte yandan İzmir temsilcisi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Altınordu, Bursaspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Recep Aydın ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli Recep'in en kısa sürede imza atması bekleniyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ