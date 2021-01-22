Altınordu, Alsancak’ta

İzmir futbolunun mabedi tarihi Alsancak Stadı, yeniden inşaat sürecinde tribünlerin tekrar dolup taşacağı günleri beklerken, statta unutulmaz maçlar oynayan Altınordu, açılış öncesinde ilk turunu yaptı. Eski başkanlardan İlyas Gönen, dernek 2. Başkanı Halim Bezircilioğlu, yönetim kurulu üyeleri Sinan Bezircilioğlu, Hakan Erdik ve Kenan Akseki'ye, Erdoğan Uzyıldırım ile Altınordu'nun iki efsane futbolcusu Hikmet Orhunbilge ile Mustafa Güngören, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile kaptanlar Sinan Osmanoğlu ve Ahmet İlhan Özek hazır bulundu. Eski başkan İlyas Gönen, yıllar öncesindeki gibi yine tribünlere çıkarak hep birlikte, "Bir baba hindi" tezahüratını söyledi. Tarihçi Kenan Akseki, 26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu'nun tarihteki ilk maçını Alsancak Stadı'nda 4 Ocak 1924 yılında oynadığının belgelerini gösterdi. Stadyumu gezenler çok beğenirken, kaptanlar Sinan ve Ahmet, kırmızı- lacivertli formayla Alsancak Stadı'nda Süper Lig maçı oynamayı hedeflediklerini belirtti.