Altınordu’da Recep imzaladı

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla Play-Off yarışında tamamlayan Altınordu, ikinci yarı öncesi kadrosunu bir süredir temasta olduğu orta saha oyuncusu Recep Aydın'la güçlendirdi. Ligde daha önce Konyaspor ve Karabükspor formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu sezonun ilk yarısında Bursaspor'da görev yapan Recep Aydın, 30 numaralı formayı giyecek. Altınordu'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Recep Aydın, "Genç ve her zaman dinamik Altınordu'ya yıllardır transfer olmayı, bu organizasyon içinde yer almayı çok istiyordum. En kısa sürede uyum sağlayacağıma inanıyorum. Beni tercih eden teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ederim" dedi. Altınordu'yu Türkiye'nin örnek kulüplerinden biri olarak nitelendiren Recep, "Herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve bana göre de herkesin ikinci takımı. Altınordu'nun oynadığı futbol, Süper Lig seviyesinde" diye konuştu.