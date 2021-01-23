  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Altınordu Altınordu’da Recep imzaladı

Altınordu’da Recep imzaladı

Kırmızı-lacivertliler, Bursaspor’dan ayrılan orta saha Recep Aydın ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Altınordu’da Recep imzaladı

23.1.2021

TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla Play-Off yarışında tamamlayan Altınordu, ikinci yarı öncesi kadrosunu bir süredir temasta olduğu orta saha oyuncusu Recep Aydın'la güçlendirdi. Ligde daha önce Konyaspor ve Karabükspor formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bu sezonun ilk yarısında Bursaspor'da görev yapan Recep Aydın, 30 numaralı formayı giyecek. Altınordu'ya geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Recep Aydın, "Genç ve her zaman dinamik Altınordu'ya yıllardır transfer olmayı, bu organizasyon içinde yer almayı çok istiyordum. En kısa sürede uyum sağlayacağıma inanıyorum. Beni tercih eden teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'na teşekkür ederim" dedi. Altınordu'yu Türkiye'nin örnek kulüplerinden biri olarak nitelendiren Recep, "Herkes tarafından saygıyla karşılanıyor ve bana göre de herkesin ikinci takımı. Altınordu'nun oynadığı futbol, Süper Lig seviyesinde" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu’da Recep imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.