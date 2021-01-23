Altınordu'dan kuraklığa karşı su farkındalığı

Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde, son yıllarda yaptığı altyapı atılımı, tesis projeleri ve yetiştirdiği Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi milli futbolcularla adından sıkça söz ettiren kırmızı-lacivertli Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) yetkilileri, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde su arıtma sistemi kurarak, su tasarrufu sağladı. Altyapı oyuncularının yatılı olarak kalıp, hem eğitimlerini hem de futbol gelişimlerini sürdürdüğü tesiste günlük su tüketiminin yaklaşık 90 ton olduğu belirtilirken, 70 ton suyun geri dönüşüm sayesinde değerlendirildiğine dikkat çekildi.

İZLEDİKLERİ BELGESELDEN ESİNLENDİLER

Kurulan sistemle arıtılan sular, çim sahaların sulanması ile tesisteki tarım alanları ve besi hayvancılığında kullanılmaya başlandı. Altyapıda oynayan profesyonel futbolcu adaylarına farkındalık yaratmak adına çetişli eğitimler verdiklerini söyleyen ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların bilinçli bireyler olmalarını istiyoruz. Bu projeyi izlediğimiz, '25 litre' isimli bir belgeselden ilham alarak hayata geçirdik. Bu belgeselle suyun önemini daha iyi anladık. Suyu tasarruflu kullanmak ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmak gerektiğini gördük. Çocuklarımız farklı projeler de yapmamız için bize öneriler sunmaya başladı. Ailelerini de bu konuda bilinçlendirdiler. Bu projeyle diğer kulüplere de örnek olmak istiyoruz. Gelecekte çocuklara daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"DUŞTAN ERKEN ÇIKIYORUM"

Altınordu altyapısındaki 17 yaşındaki kaleci Umut Keseci, "Su genelde ülkemizde fazla dikkat edilmeyen bir konu. Günde çift antrenman yaptığımız için iki kez duş alıyoruz. Daha önce 5 dakika duşta kalıyorsam, şimdi bu süreyi 2-3 dakikaya indirdim. Daha önce ailem su tüketimi konusunda dikkatli olmamı isterken, şimdi ben onları bilgilendiriyorum. Takım arkadaşlarım açısından da iyi oldu. Tüm kulüplere ve ülkeye örnek olmak istiyoruz. Küresel ısınmadan dolayı çok yağmur yağmadı. Suyun önemini çok iyi anladık. Biz denize bir taş attık, umarım tüm ülkeye dalga, dalga yayılır" dedi.



SİSTEMİN MALİYETİ 65 BİN TL

Metin Oktay Yerleşkesi'nin 80 dönüm arazi üzerinde olduğunu belirten ALFA Tesis Amiri Semih Kurşunlu da "Yerleşkemizde 180 sporcunun konaklama imkanı var. Bu alandaki 8 sahamızın üçü doğal çim saha. Yerleşkemiz şehir dışında olduğu için kanalizasyon ve içme suyu sistemini kendimiz kurduk. Kuyu suyunu arıtıyoruz. İçme suyu ve atık suyu doğaya kazandırmak için atık arıtma suyu sistemi kurduk. Bu sistem yaklaşık 65 bin TL'ye mal oldu. Yerleşke tam kapasite dolduğunda günlük 70 ton civarı su tasarrufu sağlıyoruz. Suyumuzu geri dönüştürebilmemiz ve herkese örnek olmak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

EKİN EKİP, YUMURTA TOPLUYORLAR

Altınordu Futbol Akademisi öğrencileri, futbol eğitiminin yanı sıra Torbalı'daki tesis içerisinde yer alan tarım ve besi hayvanları alanında faaliyetler gerçekleştiriyor. Tarım alanında pırasa, karnabahar, marul, çilek, bezelye, yeşil soğan, patates, domates, maydonoz ve bakla yetiştiren genç futbolcular, besi alanında da zaman zaman ineklerden süt sağıp, tavukların yumurtalarını topluyorlar. Kırmızı-lacivertli futbolcular, günlük gıda ihtiyaçlarının üretim sürecine katkıda bulunup, toprağa ve doğaya saygı biliciyle yetişiyor.

"Bu bitkilerin çoğunu biz diktik" diyen 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Burak Gültekin, "İki haftada bir dönüşümlü olarak sulamaya geliyoruz. Budama olsun, sulama olsun her şeylerini biz karşılıyoruz" dedi.

Yerleşik Yaşama Katkı derslerinden pek çok şey öğrendiklerini belirten 2007 doğumlu forvet Berkay İşcan ise, "Daha önce toprakla bu kadar haşırneşir olmamıştım. Toprakla enerjimizi atarak zaman geçiriyoruz. Örneğin karalahananın tüm gelişme sürecine şahit olduk. Büyümelerini görünce bir şeyi başarmış gibi seviniyoruz" diye konuştu.