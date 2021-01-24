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Altınordu’ya Bilbao modeli

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İspanyol kulübünü örnek aldıklarını belirtip, “Biz de onların yaptığı gibi bir gün ’yı kaldıracağız” dedi

Altınordu’ya Bilbao modeli

24.1.2021

TFF Birinci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün hedefleri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. 2012'de incelemeye başladıkları İspanyol Athletic Bilbao'nun da kendileri gibi kadrolarında yabancı oyuncu oynatmadığını vurgulayan Özkan, Athletic Bilbao'nun Barcelona'yı 3-2 yenerek Süper Kupa şampiyonu olduğunu hatırlattı. Özkan, "Bilbao'nun hazırlayıcı takımı olan Bilbao II takımı, İspanya 3. Ligi'nde mücadele ediyor. Bizim de Niğde Anadolu FK hazırlayıcı takımımız var ama uzaktan yönetmek zor oluyor. Athletic Bilbao gibi hazırlayıcı takımımızı İzmir'de konuşlandıracağız.

SÜPER LİG'E DE ÇIKACAĞIZ
Evet bir gün biz de Süper Lig'de yer alacağız. Evet bir gün biz de Süper Kupa'yı kaldıracağız ama hep orada olacağız, aynen Athletic Bilbao'nun 91 yıldır yaptığı gibi" diyerek hedeflerini açıkladı.

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