TFF 1. Lig'in 18. haftası İzmir derbisine sahne oldu.
İlk devresi golsüz sona eren mücadeledenin ikinci yarısında, adeta gol düellosu yaşandı. Karşılıklı gollere sahne olan devrede Menemenspor, Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.
Ümit Karan yönetiminde Menemenspor'a ilk galibiyeti getiren golleri; 51. dakikada Rıdvan Koçak, 59. dakikada David Domgjoni, 77. dakikada Tayfun Aydoğan ve 83. dakikada Simon Zenke kaydetti.
Ev sahibi Altınordu'nun gollerini ise 52. dakikada Ahmet Dereli ve 82. dakikada Hüsamettin Yener attı.
Bu sonuçla ligde 7 maç aradan sonra galip gelen Menemenspor, puanını 19'a yükseltti.
Ligdeki 6. mağlubiyetini alan Altınordu ise 28 puanda kaldı.
Altınordu 2 - Menemenspor 4 I MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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