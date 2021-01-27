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üç puana hasret

Zirve yarışı veren kırmızı-lacivertliler üst üste aldığı kötü sonuçlarla yolunda yara aldı.

Altınordu üç puana hasret

27.1.2021

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Menemenspor'a 4-2 mağlup olarak 28 puanda kalan Altınordu, üst üste yaşadığı kayıplarla 7 hafta önce sahibi olduğu zirvenin 10 puan gerisine düştü. Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen kırmızı-lacivertliler, son 7 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. Menemenspor mağlubiyeti sonrası, "Böyle goller yemememiz lazım" diyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Rakip ilk 2 golü duran toptan buldu. Skoru 3-2'ye getirdikten sonra acemice bir gol daha yedik. Üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik. Böyle goller yemememiz lazım, çok gol yedik. Bu kadar bireysel hata ve duran toptan gol yersen maçı kazanmak zor oluyor" dedi. Altınordu'da Yusuf Yalçın, Bursa deplasmanı öncesi kart cezalısı durumuna düştü.

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