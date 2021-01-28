Altınordu Futbol Akademisi'nde imza günü

Son dönemde Kenan Fakılı, Emre Oymak, Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran, Berke Kılıç, Özgür Deryol, Sami Satılmış ve Tunahan Öztürk'ün de profesyonel imza attığını hatırlatan ALFA Direktörü Halit Eroğlu, "Furkan Metin ve Emirhan Emir'i diploma töreniyle A takım kadromuza uğurladık. Çok kısa bir süre içerisinde 14 gencimizle uzun vadeli sözleşmeler yaptık. Çok küçük yaşlarda aramıza katılan evlatlarımızın imza töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel ise gençlere başarılar dileyerek, "Altı evladımızın da ALFA'daki eğitim süreçleri devam ediyor. İnşallah onları da A takım kadromuza uğurlayacağımız günler gelecek. Herkes açısından duygusal bir gün yaşandı. Çocuklarının kariyer planlamasını kulübümüze bırakan velilerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Birlikte çok daha güzel işler yapıp, Türk futboluna iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcular kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.