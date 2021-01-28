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Altınordu Futbol Akademisi'nde imza günü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun Futbol Akademisi'nde (ALFA) profesyonel imzalar ardı ardına atılıyor. Ligdeki maçında 11'de forma giyen ile birlikte , , Enes Yetim, Abdullah Soğucak ve Muhammed Berkay Kınaç da profesyonel sözleşme imzaladı. Altı gencin, hayatlarının ilk imza törenine ALFA Direktörü Halit Eroğlu ile birlikte ALFA Eğitim Direktörü eşlik etti.

Altınordu Futbol Akademisi'nde imza günü
DHA

28.01.2021, 14:24

Son dönemde Kenan Fakılı, Emre Oymak, Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran, Berke Kılıç, Özgür Deryol, Sami Satılmış ve Tunahan Öztürk'ün de profesyonel imza attığını hatırlatan ALFA Direktörü Halit Eroğlu, "Furkan Metin ve Emirhan Emir'i diploma töreniyle A takım kadromuza uğurladık. Çok kısa bir süre içerisinde 14 gencimizle uzun vadeli sözleşmeler yaptık. Çok küçük yaşlarda aramıza katılan evlatlarımızın imza töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel ise gençlere başarılar dileyerek, "Altı evladımızın da ALFA'daki eğitim süreçleri devam ediyor. İnşallah onları da A takım kadromuza uğurlayacağımız günler gelecek. Herkes açısından duygusal bir gün yaşandı. Çocuklarının kariyer planlamasını kulübümüze bırakan velilerimize de ayrıca teşekkür ederiz. Birlikte çok daha güzel işler yapıp, Türk futboluna iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcular kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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