Emre Nefiz göreve hazır

Yarın deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk yarıda sakatlık ve korona virüse yakalanması nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Emre Nefiz'e ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Gurbetçi oyuncuyu yeni transfer olarak gören teknik patron Hüseyin Eroğlu, sağ kanatta görev alan Ahmet İlhan'ı genç Emircan'ın yerine sol kanada monte edecek. Normalde savunmanın sağında oynayan Emre Nefiz ise bu kez sağ kanatta görev yapacak.