Altınordu nihayet

TFF Birinci Lig'de 4 maçtır kazanamayan Altınordu, ligde altı maçtır kaybetmeyen Bursaspor'u geriden gelerek mağlup etti: 1-2. 9. dakikada Onur Atasayar'ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde gelişine vuran Ali Akman'ın vuruşunda top kaleyi bulmadı. 28'de Burak Kapacak'ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Erhan güçlükle çeldi. Dönen topu Ali Akman filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. 36'da Burak Altıparmak'ın güzel pasına iyi hareketlenen Onur Atasayar, topu bekletmeden ceza sahası içine doğru gönderdi. Kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

ENİS 3 PUANI GETİRDİ

54'TE Ali Akman'ın şık ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Onur Atasayar, kaleci Erhan'ı geçemedi. 68'de Rahmi Salih Kaya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet İlhan, topu ağlara yolladı: 1-1. 90+5'te Furkan Çil'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Enis Destan, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 1-2. Maç 2-1 sona erdi.