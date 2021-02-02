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Altınordu'nun yeni prensi Enis

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun forvet oyuncusu , deplasmanında bu sezon 3'üncü kez gol atma başarısı gösterirken, genç golcü ilk defa takımına puan kazandırmanın sevincini yaşadı.

Altınordu'nun yeni prensi Enis
DHA

02.02.2021, 15:17

Daha önce 5-2 kaybettikleri Adanaspor deplasmanında ve 4-1 yenildikleri Tuzlaspor deplasmanında rakip fileleri sarsan ancak buruk sevinç yaşayan 18 yaşındaki santrfor, bu kez 90+5'te Bursaspor'a attığı golle Altınordu'yu 2-1 öne geçirdi ve takımına 3 puan kazandırarak maçın kahramanı oldu. Ligde 1 kez de asist yapan Enis, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atmayı başardı. Genç yıldız adayı, Altınordu altyapısında haksız kazandıkları bir penaltıyı isteyerek dışarı atması nedeniyle iki farklı organizasyonda Fair-Play ödülüne layık görülmüştü.

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