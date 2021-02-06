Altınordu’da hedef Bolu

TFF 1. Lig'de yarın sahasında Boluspor'u konuk edecek Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, savaşarak galip gelmek istediklerini söyledi.

Bursaspor galibiyetinin moral ve motivasyon anlamında çok değerli olduğunu belirten Eroğlu, "1. Lig gerçekten savaş ligi, mücadele ligi. Biz de bunun bilincindeyiz. İyi mücadele etmemiz ve kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Geçen haftaki galibiyetin anlam kazanması için Boluspor'u da yenmeliyiz. İstikrarı devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Menemen'den aldıkları kanat oyuncusu Şeref'in listelerinde olan bir isim olduğunu kaydeden Eroğlu, "Şeref sistemimize uygun bir futbolcu.

Fedakarlık yaparak geldi. Burada gelişecek ve bize katkı sağlayacak" dedi.