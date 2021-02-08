Altınordu çok mutlu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu dün sahasında genç yıldızlarının ayağından bulduğu gollerle Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın 8. dakikasında soldan Ufuk Budak'ın kornerinden gelen topa Enis Destan yükselip kafayı vurdu, oyuncu kaleciden topu bu kez ayaklarıyla tamamladı: 1-0. 13'de Burak İnce'nin sağdan kullandığı kornerden gelen topa kale sahasının yakın köşesinde Recep kafayı vurdu, top auta çıktı. 18'de kaleye 25 metre mesafede kazanılan serbest vuruşu Burak İnce kullandı ve nefsi bir plaseyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 45+1'de Mustafa Çeçenoğlu, ceza sahası dışın sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşu plase bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1.

SKORU KORUMASINI BİLDİ

47'de Mustafa'nın kornerinden gelen topa Edwin Gyasi penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, az farkla aut. 57'de Gökhan Sazdağı ceza sahası sol çaprazından direk dibine vurdu, kaleci Erhan Erentürk son anda uzanıp topu çeldi. 86'da rakibine sert giren Haris direk kırmızı kart gördü. 90+4'te Hüsamettin Yener'in serbest vuruştan direk dibine gönderdiği topu, kaleci Salmani son anda kornere çeldi. Maçı Altınordu 2-1 kazandı ve çıkışını sürdürdü.



EROĞLU'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu en son Bursaspor önünde sahaya sürdüğü ilk 11'den Boluspor önünde 5 değişiklik yaptı. Eroğlu sakatlığı bulunan Ahmet İlhan Özek ve Yusuf Can'ı kadroya almadı. Rahmi, Ahmet Dereli ve Muzaffer'i yedek soyundurdu. Başarılı teknik adam, dün Boluspor önünde Bursa'da galibiyet golünü atan Enes Destan, Yusuf Yalçın, Burak, Furkan Çil ve uzun bir sakatlık süreci yaşayan Metehan'a 11'de şan verdi. Menemenspor'dan alınan yeni transfer Şeref Özcan da maça yedek olarak soyundu.