Hedefim B.Münih

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı forvet Enis Destan, hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi. Son iki haftada Bursaspor ve Boluspor filelerini sarsarak kazanılan 6 puanda pay sahibi olan ve ligde toplamda 4 gole ulaşan Enis, İzmir ekibinden Avrupa'ya açılmak istiyor. Hayallerinde Alman devi Bayern Münih'te oynamak olduğunu belirten 18 yaşındaki genç, "Bayern Münih'te oynamak istiyorum. Bunu bir gün gerçekleştireceğim. Forvet olarak Lewandowski'yi örnek alıyorum" ifadelerini kullandı.

İLK FORVET OLMAK İSTİYORUM

Altınordu bünyesinden Avrupa'da boy gösterecek ilk forvet oyuncusu olmak istediğini belirten Enis Destan, "Kulübümüz Avrupa'ya kaleci, stoper ve kanat oyuncusu gönderdi. Santrfor dışında her mevkiden abim buradan Süper Lig'e ve Avrupa'ya gitti. Benim hedefim Altınordu'dan Avrupa'ya giden ilk forvet olmak, kulübümüzü orada temsil etmek. İnşallah hedefimi başaracağım" diye konuştu.

HOCAMIZ BİZLERE DEĞER VERİYOR

Sezon başında ortaya koyduğu performansla bugün olduğu nokta arasında dağlar kadar fark olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu bize çok değer veriyor. Onun bizlere sunduğu şansı ve fırsatları elimizden geldiğince en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocamızın verdiği özel çalışmalarla her gün üzerimize bir şeyler katarak ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.



FAİR PLAY ÖDÜLÜ ALDI

Altınordu altyapısında yetişen Enis Desten, geçen sezon gelişim liginde Adana Demir önünde haksız kazandıkları penaltıyı dışarı atarak Fair- Play ödülüne layık görülmüştü. Genç oyuncu, "O hareketi ödülü almak için yapmadım. Kendimi rakip oyuncuların yerine koydum. O şekilde bir gol yemek bende istemem. Haksız olduğunu düşünürsem bugünde öyle bir şey olsa aynı hareketi yine yaparım" diye konuştu.