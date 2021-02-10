Üç genç Milli Takım’a çağrıldı

ÜMİT Milli Takım'ın U21 Avrupa Şampiyonası kampı aday kadrosuna Altınordu'dan sağ bek Rahmi Salih Kaya, sol bek Yusuf Can Esendemir ve forvet Enis Destan da davet edildi. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 13 Şubat'ta toplanacak. 2023 yılında Gürcistan'ın ev sahipliği yapacağı turnuvada elemelerde I Grubu'nda yer alan millilerimiz Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadele edecek. Altınordu'da sağ üst arka adalesinde ödem tespit edilen Yusuf Can'ın da tedavisine başlandı.