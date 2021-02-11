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Haberler Altınordu Altay keskin virajlarda

Altay keskin virajlarda

Şampiyonluk hesapları yapan İzmir temsilcisi, önümüzdeki 5 haftada kritik maçlar oynayacak.

Altay keskin virajlarda

11.2.2021

TFF 1. Lig'de peş peşe aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 yenerek moral bulan Altay, ligde üst üste zorlu maçlara çıkacak. Topladığı 35 puanla 6. sırada yer alan siyah-beyazlılar, önümüzdeki 5 haftada kendisi gibi zirve hedefleyen ekiplerle kozlarını paylaşacak. Ligde cumartesi günü evinde 1 basamak altında yer alan 34 puanlı Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak İzmir ekibi, daha sonra sırasıyla 37 puanlı Adana Demirspor (D), 34 puanlı Altınordu, 44 puanlı lider Giresunspor (D) ve 36 puanlı Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Süper Lig hedefleyen Altay'ın bu 5 haftalık periyotta toplayacağı puanlar ligdeki rotasını belirleyecek.

ÖZKÖYLÜ İMZA ATTI
Siyah-beyazlıların 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Osman Özköylü, Keçiörengücü karşısında ilk maçına çıkacak. İlk yarıda rakibini 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, iç sahada da Başkent ekibini dize getirmeyi hedefliyor.

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