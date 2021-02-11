Altınordu fabrika gibi

TFF 1. Lig'de bu sezon Altınordu'da 3 maça çıkan altyapı patentli stoper Rahmi Salih Kaya, diploma töreniyle Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) A takıma uğurlandı. İzmir ekibinin 18 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan ve Emirhan Emir'in ardından akademiden A takıma kazandırılan 5. futbolcu oldu. Diplomasını alarak Metin Oktay Yerleşkesi'nden ayrılan Rahmi Salih, idari, teknik kadrolar ve arkadaşlarına veda edip alkışlar eşliğinde yeni macerasına yelken açtı. ALFA Direktörü Halit Eroğlu, "Bizim için her mezuniyet töreni, ayrı bir bayram. Rahmi Salih Kaya, ALFA'da geçirdiği yaklaşık beş yıl boyunca sadece futbol değil, iyi birey ve iyi vatandaşlık eğitimini de başarıyla geride bıraktı. Artık önünde uzun bir yol var ve bu yolu başarıyla yürüyecek" dedi.

TOPLAM 18 GENÇ OYNADI

Rahmi Salih'i A takımın yer aldığı Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde CEO Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu karşıladı. Orhunbilge, "A takımımızın her maçında 11'de sahaya en az 4 gencimiz çıkıyor, mutluyuz" dedi.