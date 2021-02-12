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Haberler Altınordu Ankaraspor - Altınordu CANLI ANLATIM

- CANLI ANLATIM

. Lig'de futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler - maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, maçı hangi kanalda? Ankaraspor - Altınordu maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Ankaraspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta?

Ankaraspor - Altınordu CANLI ANLATIM

12.02.2021, 19:03

TFF 1. Lig'de büyük önem taşıyan maçta Ankaraspor - Altınordu maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ankaraspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaraspor - Altınordu maçı hangi kanalda, hakemi kim? Ankaraspor - Altınordu maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

ANKARASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaraspor - Altınordu, TFF 1. Lig maçı 12 02 2021 Cuma günü oynanacak. Maç, 19.00'da başlayacak.

ANKARASPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Altınordu maçı, TRT Spor HD'den canlı yayınlanacak.

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