Ankaraspor - Altınordu CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de büyük önem taşıyan maçta Ankaraspor - Altınordu maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ankaraspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaraspor - Altınordu maçı hangi kanalda, hakemi kim? Ankaraspor - Altınordu maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

ANKARASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaraspor - Altınordu, TFF 1. Lig maçı 12 02 2021 Cuma günü oynanacak. Maç, 19.00'da başlayacak.

ANKARASPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Altınordu maçı, TRT Spor HD'den canlı yayınlanacak.