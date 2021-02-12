Ankaraspor - Altınordu CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de büyük önem taşıyan maçta Ankaraspor - Altınordu maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ankaraspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta? Ankaraspor - Altınordu maçı hangi kanalda, hakemi kim? Ankaraspor - Altınordu maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
ANKARASPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankaraspor - Altınordu, TFF 1. Lig maçı 12 02 2021 Cuma günü oynanacak. Maç, 19.00'da başlayacak.
ANKARASPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankaraspor - Altınordu maçı, TRT Spor HD'den canlı yayınlanacak.
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