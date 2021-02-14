Altınordu sahlandı

TFF Birinci Lig'de deplasmanda Ankaraspor'u 3-0 yenen Altınordu 3'te 3 yapmanın mutluluğunu yaşadı. İkinci yarının ilk haftasında Menemenspor'a evinde 4-2 kaybettikten sonra Bursaspor ve Beypiliç Boluspor'u 2-1 yenen Altınordu, Başkent'ten de 3 puanla dönmesini bildi. Son 3 maçta topladığı 9 puanla yeniden Süper Lig yarışına ortak olan kırmızı- lacivertlilerde teknik patron Hüseyin Eroğlu seriyi devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.



EROĞLU: SERİ DEVAM EDECEK

Deplasmanda rakiplerine sadece 1 pozisyon verdiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "İki maçtır kazanıyorduk. Burada seriyi devam ettirmek çok önemliydi. Oyunumuzun gücünü her hafta artırıyoruz. İç ya da dış saha fark etmeksizin kendi potansiyelimizi yansıtıyoruz. Yukarıya doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Oyuncularımızın bireysel performanslarını artırdık ve bu takıma yansıdı. Serimiz devam edecek" dedi.



GENÇLERE BÜYÜK ALKIS

Altınordu'da bu sezon atılan 31 golün 14'ünde 2000 ve sonrası doğumlu oyuncuları attı. 17 yaşındaki Burak İnce, başkentte attığı golle fileleri 4. kez havalandırdı. Ankaraspor'a 2 gol atan 15 Haziran 2002 doğumlu Enis Destan bu sezon 6. golüne ulaşarak takımın en golcü ismi konumundaki Ahmet İlhan Özek'i yakaladı. İzmir ekibinde 2002 doğumlu Furkan Metin ile 2001 doğumlu Muzaffer Kocaer, Oğuzhan Akgün ve Yunus Can Esendemir'in de birer golü bulunuyor.