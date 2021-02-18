A.Ordu’da bir formaya üç aday

Spor Toto Birinci Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmasını kazanarak tırmanışını sürdüren Altınordu, cumartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, savunmada forma rekabeti üst düzeye çıktı. Ankaraspor karşılaşması sonrasında sağ elinde kırık tespit edilen Yusuf Yalçın Aslan'dan yararlanamayacak kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Yusuf Can Esendemir, Kahraman Demirtaş ve Yiğithan Güveli'ye hazır ol emri verdiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Adanaspor karşılaşmasında defans hattında kaptan Sinan Osmanoğlu'nun yanında kime şans vereceği netlik kazanmadı. Öte yandan kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek'in bu hafta takımdaki yerini alması bekleniyor.