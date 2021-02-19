Altınordu seri istiyor

Spor Toto 1 Lig'de Bursaspor, Boluspor ve Ankaraspor maçlarını kazanıp Play-Off hattına adını tekrar yazdıran Altınordu, yarın evinde oynayacağı Adanaspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmanın peşinde koşacak. Kırmızı-lacivertliler 2020- 2021 sezonunda ikinci defa 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.

Her maçın kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz sistem takımıyız. Oyunumuzun üzerine koyup yolumuzda ilerliyoruz. Adanaspor maçına da en iyi şekilde hazırlandık. Kendi sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Serimizin devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. Altınordu'da Ankaraspor maçında sağ el bileğinde kırık tespit edilen stoper Yusuf Yalçın Aslan mücadelede forma giyemeyecek.