Altınordu evinde Adana virajında

Spor Toto 1. Lig'de Bursaspor, Boluspor ve Ankaraspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Altınordu, bugün sahasında orta sıralarda yer alan Adanaspor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetecek. Önemli karşılaşma TRT Avaz ve beIN MAX 2'den naklen yayınlanacak. Ev sahibi kırmızı-lacivertlerde sakatlıkları bulunan stoper Yusuf Yalçın görev alamayacak. Son iki haftadır forma giyemeyen başarılı hücum oyuncusu Ahmet İlhan'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Altınordu, haftaya 37 puan ve averajla 7. sırada girdi. Son 2 haftada sadece 1 puan alabilen Adanaspor, 25 puanla 12. sırada yer alıyor.



KAZANMAK İSTİYORUZ

ALTINORDU Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Üç maçlık serimiz var, bunu devam ettireceğiz. Yukarıya yaklaşmak bizim için çok önemli. Eksiklerimiz olsa da yerlerine forma vereceğimiz futbolcularımız görevlerini en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü biz sistem takımıyız" dedi. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Altınordu deplasmanda 5-2 kaybetmişti.