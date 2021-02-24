Derbi Altınordu’nun

Spor Toto Birinci Lig'de yakaladığı çıkışla zirveye yaklaşan Altınordu, geriye düştüğü İzmir derbisinde Süper Lig mücadelesi veren Altay'ı mağlup etti: 1-3. Kırmızı- lacivertliler, bu sonuçla 41 3. sıraya çıkarken, siyah-beyazlılar ise 38 puanla Play-Off hattının dışında kaldı. 7. dakikada Regattin soldan hızla çıkıp topu yaya gönderdi, Paixao, Erhan Çelenk ile paslaşıp kaleyi önüne almaya çalıştığı anda araya giren Sinan, kritik bir dokunuşla topu kornere attı. 17'de Recep'in soldan kullandığı kornerden gelen topa Sinan altıpasın yakın köşesinde kafayı vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı. 23'te Scuk soldan kale sahasına ortaladı, Sinan'ın ters vuruşunda top önce yan direğe, ardından hamle yapan Paixao'nun dizine çarparak üstten auta çıktı. 36'da ceza sahasında topa müdahale etmeye çalışan Rahmi, Erhan'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Paixao takımını 1-0 öne geçirdi.

YUSUF CAN KIZARDI

46'da Metehan serbest vuruşu savunma arasına oynadı, Recep soldan içeriye çevirdi, Hüsamettin yakın mesafeden ayak koydu: 1-1. 60'ta Ahmet İlhan tacı hızlı kullandı, Recep sağdan sıfıra inip kesti, savunmanın ayak koyduğu top arka direğe havalandı, Metehan gelişine vurdu: 1-2. 66'da Lokman'ın ceza sahasındaki hareketiyle Hüsamettin yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Enis skoru 1-3 yaptı. 76'da Yusuf Can, faul gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 84'te Regattin soldan kale sahasına ortaladı, Ziya Alkurt'un kafasında top uzak direğin yanından auta çıktı. Maç 3-1 sona erdi.)

30. KEZ KAPIŞTILAR

ALTAY ile Altınordu, profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 9'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 29 maçta karşılaştı. İki ekibin geride kalan maçlarında Altınordu'nun biri hükmen olmak üzere 12, Altay'ın 9 galibiyeti bulunurken, 8 müsabaka da berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Altınordu 35 gol attı, Altay ise 31 gol kaydetmişti. Altay'ın kalecisi Adam Stackhowiak dün ilk kez İzmir'de yeni kulübüyle İzmir'de forma giydi.

TEKNİK ADAMLAR REVİZYON YAPTI

Altay ve Altınordu derbisinde teknik adamlar geçen hafta sahaya sürdüğü ilk 11'ler den 2'şer değişiklik yaptı. Altay'ın teknik patronu Osman Özköylü, Adana Demirspor'u 2-1 yenen kadroda sahaya sürdüğü kadrodan Thiam ve Ziya'yı yedek soyundurdu. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası biten Zeki Yıldırım ve Regattin'i sahaya sürdü. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sakatlıktan çıkan Ahmet İlhan Özek ve Sami Satılmış'ı derbi de 11'de sahaya sürdü. Adana maçında 11'de görev yapan Ufuk Budak ve Burak İnce kulübede oturdu.