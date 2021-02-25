Koptu geliyor

SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarıda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ettiği Altay'ı önceki günkü derbide yine 1-0 geriye düşüp bu kez 3-1 dize getiren Altınordu, 3 puandan fazlasını kazandı. Puanını 41'e çıkararak Play-Off hattındaki yerini koruyan kırmızı-lacivertliler, son 11 haftaya ilk kez Süper Lig yarışında ilk 2 iddiası ile girdi. Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan İzmir temsilcisi, bu periyotta rakip filerere 11 gol bırakırken, kalesinde 4 gol gördü. Sahaya 5 yabancıyla çıkan Altay'ı tamamı yerli oyunculardan kurulu kadrosuyla yenen Altınordu, ilk 11'de altyapısından yetişen 4 genç futbolcuya şans vererek alkış topladı. Kırmızı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında tempolu futboluyla maçı çevirip zafere ulaştı.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK

İLK yarıda rakibe fazla pozisyon vermediklerini, penaltı atışıyla geriye düşmelerine rağmen maçı çevirdiklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda sakin olup rakibin dengesini bozduk. Ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.