Altınordu’da savunma alarmı

Spor Toto 1. Lig'de derbide Altay'ı 3-1 mağlup ederek 41 puanla 4. sıraya yükselen Altınordu'da yarın iç sahada oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor. Stoper Yusuf Yalçın'ın tedavisinin sürdüğü kırmızı-lacivertlilerde defansın bel kemiği olan Sinan'ın da sakatlanması keyifleri kaçırdı. Altay maçında ilk yarının sonunda oyundan alınan kaptan Sinan'ın arka adalesinde çekme olduğu, tecrübeli stoperin durumu henüz netleşmediği belirtildi.

DEFANSTA SIKINTI YAŞANIYOR

İzmir ekibinde sol bek ve stoper olarak görev alan Yusuf Can'ın kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi de teknik ekibin elini daralttı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sol bek pozisyonu için Ufuk'a stoper için Kahraman'a, "Hazır ol" mesajı verdi. Ön libero Oğulcan'ın iyileşmesi ise teselli oldu.