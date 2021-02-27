STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hakan Karabalcık
ALTINORDU: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Oğulcan Ülgün, Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Şeref Özcan), Furkan Çil (Dk. 69 Ahmet Dereli), Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu, Burak İnce (Dk. 46 Yiğit Emre Çeltik), Hüsamettin Yener (Dk. 63 Ufuk Budak), Enis Destan (Dk. 90+3 Yiğithan Güveli)
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 78 Okan Derici), Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Ahmet Canbaz (Dk. 57 Camara), Akabueze (Dk. 68 Hasan Batuhan Artarslan), Mayi (Dk. 78 Gomis)
GOL: Dk. 90 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 66 Gökhan Süzen, Dk. 90+6 Gomis (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 45 Ahmet İlhan Özek, Dk. 77 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 75 Alim Öztürk, Dk. 82 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Karşılaşmada ilk sarı kartını 51. dakikada, ikinci sarı kartını 66. dakikada gören Gökhan Süzen, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci kez sarı kartla cezalandırıldığı pozisyonda sakatlanan Gökhan Süzen, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Karşılaşmanın 90+6. dakikasında oyun durmadan üst üste iki faul yapan ve ikisi için de sarı kartla cezalandırılan Honore Gomis, kırmızı kart gördü.
Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.