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Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tek golle geçti

TFF 1. Lig 24. haftanın açılış maçında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında oyun durmadan üst üste iki faul yapan ve ikisi için de sarı kartla cezalandırılan Honore Gomis, kırmızı kart gördü.