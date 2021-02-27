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seri istiyor

’ı yenerek Süper Lig iddiasını kanıtlayan bugün 16.00’da evinde Ümraniyespor’u konuk edecek

Altınordu seri istiyor

27.2.2021

SPOR Toto 1. Lig'de hafta içinde derbide Altay'ı 3-1 mağlup ederek dördüncü sıraya yükselen Altınordu bugün sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Bornova Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 24'üncü hafta mücadelesinde Burak Pakkan düdük çalacak. Müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak. Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı sol bek Yusuf Can, sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen stoper Sinan, tedavisi süren stoper Yusuf Yalçın forma giyemeyecek.

Tendonunda da hasar olan Sinan'ın yeniden bir kontrolden geçeceği ve 4-6 hafta arası takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. İyileşen ön libero Oğulcan ise kadroda yer alacak. Ligde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan 41 puanlı kırmızı-lacivertliler, son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 3 haftadır kalesini gole kapatan 31 puanlı rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

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