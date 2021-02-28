Altınordu doludizgin

Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışla gözünü üst sıralara diken Altınordu, evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 90'da Enis Destan'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Maçı 9 kişi tamamlayan konuk ekipte 64'üncü dakikada Gökhan Süzen, 90+4'üncü dakikada ise Gomis kırmızı kart gördü. 1'de Hüsamettin ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Burak topu kornere tokatladı. 19'da Mayi'nin şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi. 45+2'de Ahmet'in ara pasıyla topla buluşan Mayi'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci Erhan golü ayağıyla önledi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

ENİS DESTAN SAHNEYE ÇIKTI

60'da soldan Atakan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Gökhan sert vurdu, kaleci Erhan üzerine gelen topu güçlükle tokatladı. 64'te Gökhan, Şeref'e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 89'da Enis'le girdiği ikili mücadelede Batuhan topu eliyle kesti, Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 90'da Enis atışı gole çevirdi: 1-0. 90+4'te Gomis, aynı pozisyonda önce Şeref'e sonra hakemin avantaja bırakmasının ardından Yiğit Emre'ye yaptığı fauller sonrası iki sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Altınordu maçı 1-0 kazandı.

MİNİ YORUM

Altınordu altın buldu

Altınordu, Ümraniyespor karşısında ilk yarıda iki stoperinin eksikliği takım düzeninde büyük sıkıntı yarattı. Böyle olunca Ümraniyespor ilk 45 dakika daha aktif daha atak ve orta sahasında tehlikeler yaratarak golü bulmak istedi. Ama kaleci Erhan Erentürk özellikle ilk yarının son dakikasında Mayi'nin şutunu kurtararak adeta bu karşılaşmanın önüne geçti. Aslında başarılı eldiven ilk yarının son dakikasından önce de üç önemli pozisyonda rakiplerine geçit vermemişti.



AMA ikinci yarıda Altınordu daha derli toplu oyun oynadı. Konuk ekip Ümraniyespor kaptanı Gökhan Süzen de gereksiz kırmızı kart görünce oyunun tüm üstünlüğü Altınordu'ya geçti. Sol kanatta oynayan Metehan'a hayran kaldım. Gerçekten te oyun boyunca sol kanattan getirdiği toplarla Ümraniye defansını çok sıkıntıya soktu. Özellikle Şeref Özcan, Emre Çeltik ve Ahmet Dereli'nin oyuna girmesiyle son 25 dakikada oyunda daha etkili bir Altınordu vardı. Daha çok koşan ve sahanın her yerinde görülen bir Altınordu izledik. İzmir ekibi bu galibiyetle sadece altın bulmadı. İlk iki hedefi için de umut buldu. genç golcü... Tebrikler Altınordu. Hakemin penaltı da doğru karardı. Altınordu'nun yeni bir altın çocuğu geliyor. Adı Enis Destan. Attığı gollerle takımını sırtlıyor. Bravo

Hayri ÜLGEN