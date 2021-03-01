Altınordu fırtınası

Spor Toto Birinci Lig'de kendi evinde Ümraniyespor'u son dakikada genç forveti Enis Destan'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup etmeyi başaran Altınordu, Spor Toto Süper Lig'e çıkma konusundaki iddiasını ortaya koydu. İzmir ekibi son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan topladı. 44 puanla Play-Off 'taki yerini sağlamlaştırdı ve ilk 2 için umutlandı. 22 yıl sonra döndüğü Birinci Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana mücadele eden ve 4 kez Play-Off'u son anda elinden kaçıran kırmızı-lacivertli İzmir ekibi bu defa işi çok sıkı tutarak son hafta kabusu yaşamak istemiyor.

HASRET BİTECEK Mİ?

İzmir temsilcisi direkt ilk 2'den ya da Play-Off'tan Süper Lig'e yükselerek 51 yıllık hasreti sona erdirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, güçlü bir rakibe karşı çok değerli bir galibiyet aldıklarını ve iyi gidişi sürdüreceklerini söyledi. Öte yandan Altınordu sakat olan Sinan ve Yusuf Yalçın ile cezalı Yusuf Can gibi önemli defans oyuncularından mahrum olmasına rağmen son derece kritik bir virajı daha dönmeyi başardı. İyileşen ön libero Oğulcan stoper olarak görev yaptı.