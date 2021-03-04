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’dan Güneş’e ziyaret

Altınordu’dan Güneş’e ziyaret

4.3.2021

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'te bulunan binasında ziyaret etti. Hüseyin Eroğlu ve Şenol Güneş yaptıkları görüşmede, Genç Milli Takımlar ve A Takımda yer alan futbolcuların gelişimi ayrıca Türk ve Avrupa futbolunun mevcut durumu hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

İzmir ekibinin teknik patronu Hüseyin Eroğlu Güneş'i İzmir'de ilk oynanacak olan maça davet ederken keyifli geçen görüşme için de teşekkür etti. Görüşme sonrasında iki teknik adam birbirlerine A Milli Takım ve Altınordu formalarını da hediye etti.

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SPOR Toto 1. Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 44 puanla dördüncü sıraya yerleşen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 10 haftada Süper Lig hedefi için mücadele edeceklerini dile getirdi. Şu an için 53 puanlı lider Giresunspor ve 50 puanlı zirve takipçisi Samsunspor'un ilk 2 için avantajlı olduğunu ancak kalan 10 haftalık periyotta zirve yarışı veren takımların birbirleriyle karşılaşacağını söyleyen Eroğlu, "Biz ilk etapta Play-Off'u garantilemek istiyoruz. Ama ilk 2'ye de yanaşabiliriz" dedi.

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