Yeni gözde Enis

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı Enes Destan, Süper Lig ve Avrupa'dan bir çok kulübün radarına girdi. 18 yaşındaki genç forveti Galatasaray ile Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga ekipleri yakın markaja aldı. Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ara transfer döneminde çok istediği Bursasporlu Ali Akman'ın Frankfurt'a gitmesinin ardından Enis Destan'ın elden kaçırılmaması için yönetime rapor verdiği öğrenildi. Son 6 lig maçında 7 gol atıp 1 asist yapan 18 yaşındaki santrafor, Galatasaray'ın dışında yurt dışındaki kulüpler tarafından da izleniyor.

BONSERVİSİ BELLİ DEĞİL

Kırmızı-lacivertli kulübün özkaynaklarından yetişen Enis Destan'ın Alman ve Fransız temsilcileri yakından takip ediyor. Alman kulüplerinin temsilci gönderip futbolcuyu canlı izlettirdiği de öğrenildi. Enis Destan'ın bonservis ücretinin kalan 10 haftada sergileyeceği performansa göre değişiklik gösterilebileceği öğrenildi.

EROĞLU'NUN YENİ PRENSİ

Altınordu'nun yeni yıldız adayı Enis Destan, son 6 maçta 7 gol kaydetti. Gösterdiği başarılı performansla Ümit Milli Takım'a seçilme başarısını gösterdi. 18 yaşındaki forvet kariyerinde ilk kez Ay yıldızlı formayı giyecek. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'da son 5 mücadelede genç futbolcuya ilk 11'de banko şans veriyor. Enis Destan bu sezon 17 lig maçında 9 kez ilk 11'de şans buldu. 18 yaşındaki hücum oyuncusu 17 lig karşılaşmasında 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

HEDEFİ AVRUPA'DA OYNAMAK

Altınordu altyapısında yetişen ve bu sezon ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Enis Destan'ın önceliğinde Avrupa'da forma giymek var. Genç oyuncu, kırmızı-lacivertli kulübün bünyesinden çıkarak Avrupa'da forma giyen ilk Türk forvet oyuncusu olmak istiyor. Enis'in İzmir ekibinde yetişen ve İngiltere'de Leicester City forması giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi hedefi Avrupa'da futbol oynamak.