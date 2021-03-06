Cumartesi ateşi

Spor Toto 1. Lig'de farklı hedeflerle mücadele eden İzmirli kulüpler Altınordu ve Menemenspor bugün gurbette birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Altınordu, Bandırmaspor önünde ter dökecek. Yönetimsel anlamda zor günler yaşayan Menemenspor da düşme hattında bulunan Ankaraspor'a konuk olacak. Altınordu ligde 44 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi 31 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Altınordu'da sakatlıkları süren savunma oyuncuları Yusuf Yalçın ve Sinan ile sarı kart cezalısı sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Cezası biten sol bek Yusuf Can ise görev yapabilecek. İzmir ekibi ilk yarıda rakibini iç sahada 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

MENEMEN, BAŞKENT VİRAJINDA

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'a 3-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçıran Menemenspor deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. Osmanlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Menemenspor'da kırmızı kart cezalısı sağ bek Yusuf mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Ümit Karan, Ankaraspor'un direkt rakipleri olduğunu belirterek, "Kritik bir maça çıkacağız. Boluspor yenilgisini telafi edeceğimize inanıyorum. Evimize mutlu döneceğiz" dedi.



EROĞLU, "SERİMİZ SÜRECEK" DEDİ

Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Altınordu, 3 maçtır galibiyeti bulunmayan rakibini yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı- lacivertli ekibin deneyimli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimiz iyi bir kadroya sahip. Bize karşı kötü gidişlerine son vermek için ellerinden geleni yapacaklar. Bizde kazanıp hedefimize emin adımlarla yürümek istiyoruz" dedi.