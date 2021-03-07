Altınordu kaçamadı

1. Lig'de Play-Off hesapları yapan ve oynadığı son iki maçını kazanan Altınordu, deplasmanda Bandırmaspor karşısında iki kez öne geçtiği karşılaşmada galip gelemedi: 2-2. İzmir ekibi, 45+2. dakikada Bandırma'dan Orhan Ovacıklı'nın kırmızı kart görmesine rağmen 10 kişi oynayan rakibini yenemedi. 14. dakikada Metehan'ın pasında Enis topa istediği gibi vuramadı. 27'de Landel'in sert şutunda Erhan topu kornere attı. 37'de ani gelişen atakta Recep, Zülküf'ü avladı: 0-1.

KALECİ ERHAN YIKILDI

48'de Hüsamettin'in kafa şutunda top kalecide kaldı. 59'da Pote penaltıdan eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1. 64'te Bandırmaspor'lu Feyyaz'ın kısa düşen pasında araya giren Recep, topu Ahmet Dereli'ye çıkardı. Ahmet Dereli Altınordu'yu bir kez daha öne geçirdi: 1-2. 71'de Taha'nın kullandığı serbest atışta topla buluşan Del Valle'nin şutu üstten dışarıya çıktı. 78'de Recep'in şutunda Bandırmaspor kalecisi Zülküf gol izin vermedi. 82'de bu kez Rayo penaltı atışını gole çevirdi: 2-2. Maç 2-2 bitti.

YUSUF CAN İLK 11'DE

Altınordu'nun Altay'ı 3-1 yendiği maçta kırmızı kart gören Yusuf Can'ın cezası biterken, genç futbolcu dün Bandırmaspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Kırmızılacivertli ekipte sakatlıkları süren Yusuf Yalçın ile Sinan Osmanoğlu'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmet İlhan kadroya alınmadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor randevusunda görev verdiği Burak İnce'yi Bandırma randevusunkarşısında yedek soyundururken, Şeref Özcan da ilk 11'de karşısında oynadı.