Altınordu üzüntülü

SPOR Toto 1. Lig'de iki kez öne geçtiği Bandırmaspor deplasmanında penaltıdan yediği 2 golle 1 puana razı olan Altınordu, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İzmir ekibi, ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakibi karşısında skoru koruyamayarak ilk 2 için umutlarını azalttı. Play-Off hattındaki yerini koruyan kırmızı-lacivertliler, teselli buldu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, bundan sonraki haftalarda Bandırma'da kaybettikleri 2 puanı telafi etmeleri gerektiğini dile getirdi. Eroğlu, rakip oyuncu Orhan Ovacıklı'nın bir pozisyonda kendisini yere bırakmasının devamında atağa kalkıp 1-0 öne geçtiklerini ve bunun ardından oyunun gerildiğini de söyledi.
YALANDAN YERDE YATTILAR
EROĞLU şöyle devam etti: Türk futbolunda her yalandan yere yatan futbolcu için oyun durmak zorunda değil. Oyuncu da hemen ayağa kalktı. Aynı durum benim oyuncum için de geçerli. Oyun durmamalı."
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