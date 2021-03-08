Altınordulular Öztürk’ü andı

ALTINORDU'NUN eski futbolcularından ve başkanlarından Şener Öztürk, vefatının beşinci yıldönümünde Menderes'e bağlı Değirmendere köyündeki mezarı başında anıldı. 12 sezon Altınordu formasını terleten, attığı gollerle takımını başarıdan başarıya koşturan Şener Öztürk, Altınordu'yu, 8 yıl süren amatör kümedeki kara günlerden çıkarıp 2002-2003 sezonunda tekrar profesyonel lige döndüren kulüp başkanı olarak da tarihe geçmişti. Eski yöneticiler, dostları, eşi Figen Öztürk, kızı Günce Öztürk ve ağabeyinin katıldığı törenin ardından Altınordulular, Alsancak'ta lokma hayrı yaptı.