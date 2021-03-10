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Haberler Altınordu Şimşek’te yönetim Akbuğday’la anlaştı

Şimşek’te yönetim Akbuğday’la anlaştı

Şimşek’te yönetim Akbuğday’la anlaştı

10.3.2021

Bölgesel Amatör Lig'de pandemi nedeniyle verilen aranın sona erdirilme çalışmaları yoğunlaşırken, İzmir'in köklü ekibi İzmirspor da 2020-2021 sezonu için kolları sıvadı. Lacivertbeyazlı yönetim, teknik direktörlüğe deneyimli çalıştırıcı Vedat Akbuğday'ı getirdi.

Akbuğday'ın yardımcılıklarını Kenan Yeşil ve Ahmet Yakak'ın yapacağı açıklandı. İzmirspor'da daha önce antrenör olarak görev yapan 66 yaşındaki Akbuğday, BAL Ligi'nde de Balçova Yaşam, Bozdoğan Bld ve Kuşadasıspor'u çalıştırmıştı. İzmirspor, Akbuğday yönetiminde pazartesi günü saat 15.00'te İnciraltı Cavit Ölçer Tesisleri'nde yeni

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