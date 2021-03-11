Altınordu’da Hüsamettin göze girdi

Altınordu'da forvet Hüsamettin Yener, son haftalarda sergilediği performansla formayı kaptı. Kırmızı-lacivertli takımda 12 hafta ilk 11'den uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, 3 hafta önce eski takımı Altay'a karşı oynadığı futbolla yeniden teknik heyetin gözüne girdi. İlk yarısını 1-0 geride kapattıkları Altay derbisinde ikinci yarıda oyuna girip beraberlik golüne imza atan Hüsamettin, takımına bir de penaltı kazandırıp 3-1'lik zaferde önemli rol oynamıştı.

LİGDE 2 KUPADA DA 1 GOL ATTI

Bu performansın ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son 2 haftadaki Ümraniyespor ve Bandırmaspor (D) maçlarında öğrencisini 11'e monte etti. Hüsamettin, geçen haftaki Bandırma deplasmanında kafasına 8 dikiş atılmasına rağmen 90+1. dakikaya kadar sahada mücadele ederek alkış topladı. Hüsamettin Yener, bu sezon ligde 2, kupada 1 gol kaydetti.