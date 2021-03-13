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yönetimine takviye

Başkan S. Mehmet Özkan, Tarkan Batgün’ü yönetim kurulu üyeliğine getirdi.

Altınordu yönetimine takviye

13.3.2021

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimde yer alan Ali Ergöçmez ve Özgür Özgürengin'in istifa etmesinin ardından yönetime takviye yapıldı. Kırmızı-lacivertlilerde Tarkan Batgün'ün Altınordu FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Temsil İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladığı duyuruldu. Altınordu'nun, "Uluslararası İletişim" dönemine geçiş yaptığı belirtilirken, Tarkan Batgün'ün uluslararası pazarlama ve satıştaki tecrübelerini scouting ve maç analiz alanındaki uzmanlığı ile birleştirdiği ifade edildi.

KABA İNŞAATI BİTİRDİK

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yönetime yapılan yeni takviyeyle ilgili şöyle konuştu: "Benzetme yapmak gerekirse, 35 katlı Altınordu gökdeleninin kaba inşaat işlerini bitirdik, ince inşaat işlerine başladık. Şu anda dünyada futbol ile ilgili ne kadar gelişme varsa hepsinin içindeyiz. Altınordu'da hiçbir zaman T.C. vatandaşı olmayan oyuncular forma giymeyecek. Bunun ardında ırkçı bir yaklaşım aramayınız. Bizim hayat amacımız bu toprakların çocukları ve gençleridir" ifadelerini kullandı.

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