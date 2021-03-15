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Altınordu’ya zor rakip

Süper Lig’e çıkmak isteyen İzmir ekibi bugün evinde 19.00’da ’u konuk edecek. Maçı Bahattin Şimşek yönetecek.

Altınordu’ya zor rakip

15.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalarak namağlup serisini 7 haftaya çıkaran Altınordu bugün sahasında zirve yarışındaki rakiplerinden Samsunspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadele TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Şeref forma giyemeyecek. Tedavisi sona eren takım kaptanı stoper Sinan Osmanoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Kart cezası sona eren Ahmet İlhan ise forma giyebilecek. Birinci Lig'de haftaya 45 puanla 5'inci sırada giren Altınordu, 50 puanla 2'nci sırada yer alan rakibini mağlup edip ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor. İlk yarıda Samsun'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.

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