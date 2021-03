Altınordu fırsat tepti

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Bandırmaspor ile yenişemeyen Altınordu, sahasında 9 kişi kalana zirve yarışındaki rakibi Samsunspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Kırmızı-lacivertliler, lider Giresunspor'un mağlup olduğu haftada büyük fırsat tepti. 16. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da, Ahmet İlhan Özek ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi denedi, top kalenin solundan yerden auta çıktı. 31'de sağ kanattan atağa çıkan Samsunspor'da Caner Arıcı sağ kanattan kaleye orta-şut karışımı top gönderdi, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 42'de Caner Arıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay, kaleye şutunu gönderdi. Top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

ARADIĞI GOLÜ BULUMADI

54'te orta alandan atak yapan Samsunspor'da, Djedje'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Coureur topu dokundu ancak kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağın sahibi oldu. 70'te serbest vuruş kullanan Samsunspor'da Yasin Öztekin'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Can Akyüz, sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Kaleci Erhan Erentürk topu yere uzanarak kurtardı. 72'de oyuna 6 dakika önce dahil olan Nadir yaptığı faul sonrası direkt kırımız kart gördü. Kalan dakikalarda Altınordu gol için saldırsa da sonuç çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.



SİNAN ŞOKU

Altınordu'nun kaptanı Sinan Osmanoğlu, ikinci yarıda sakatlanarak oyuna devam edemedi. Sakatlıktan yeni çıkan deneyimli savunmacı, ikinci yarının başında bir pozisyon sonrası yerden kalkamadı. Saha içinde tedavisi yapılan Sinan bir süre oyuna devam etti. Daha sonra yine kendini yere bırakan yıldız isim maça devam edemedi. Sinan'ın yerine 49. dakikada Yusuf Can Erdemir oyuna dahil oldu.



EROĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Bandırmaspor müsabakasına göre kadroda biri zorunlu iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Başarılı hoca, hafta içi idmanda sakatlanan Şeref Özcan'ın yerine cezası biten sa- Ahmet İlhan Özek'i savunmada da Yusuf katlanan Can Erdemir'in yerine sakatlığını atlatan kaptan Sinan Osmanoğlu'nu görevlendirdi.