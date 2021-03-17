Altınordu bu kez tat vermedi

SPOR Toto 1. Lig'de önceki gün evinde 9 kişi kalan zirve takipçisi Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, ilk 2 için altın değerinde 2 puan kaybederek taraftarını üzdü. Ligde 51 puana ulaşan Samsun ekibiyle puan farkını 2'ye düşürme fırsatını kaçıran 46 puanlı İzmir temsilcisi, üst üste 2 beraberlik alarak 5. sıradan bir basamak düşerek 6.'lığa geriledi. Kırmızı-lacivertliler geçen hafta 10 kişi kalan Bandırma ile dışarıda 2-2 berabere kalmıştı.

RÜZGAR BİZİ ETKİLEDİ

İKİ oyuncusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle 48 dakika 10 kişi, 18 dakika 9 kişi oynayan Samsunspor karşısında vasat bir futbol sergileyen kırmızı-lacivertliler, rakip kalede ciddi tehlikeler yaratamayıp oyunuyla sınıfta kaldı. Altınordu, 9 hafta sonra bir çıktığı bir karşılaşmada rakip kaleye gol atma başarısı gösteremedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Samsunspor maçında rüzgar ve şiddetli yağıştan etkilendiklerini söyledi. Eroğlu, "Rakibimiz eksikti ama bazen eksik oynamak avantaj görünüyor" dedi.