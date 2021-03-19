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’da Eroğlu iddialı

Süper Lig’e çıkma planı yapan İzmir ekibi İstanbul’u ezberliyor

Altınordu’da Eroğlu iddialı

19.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de son 2 maçında Bandırmaspor ve Samsunspor'la berabere kalan 6'ncı sıradaki Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın deplasmanda oynayacakları İstanbulspor karşılaşmasına kazanmak için çıkacaklarını dile getirdi. Ligde 1 puan ve 1 basamak üzerlerinde yer alan İstanbulspor'un kaliteli, oturmuş bir kadroya sahip olduğunu belirten Hüseyin Eroğlu, "Biz de 8 maçtır kaybetmiyoruz. Son iki maçımızda berabere kaldık ama kaybetmemek de çok önemli" dedi. "Bizim için iç saha, deplasman fark etmiyor.

YUKARIDA KALMAK İSTİYORUZ

Yine kazanmaya gideceğiz" diyen tecrübeli teknik adam Hüseyin Eroğlu, "Yukarıyı ilgilendiren kritik bir maça çıkacağız. Yukarıda kalmak istiyoruz. Ligin sonu yaklaştıkça maçların zorluk derecesi artıyor, her takım galibiyet için oynuyor. İstanbulspor'la son 2-3 yıldır zorlu müsabakalar oynuyoruz. Oyun karakterimizi sahaya yansıtıp kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.

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