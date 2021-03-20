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Altınordu’nun rakibi İstanbul

A.Ordu, deplasmanda 13.30’da İstanbul önünde puan arayacak

Altınordu’nun rakibi İstanbul

20.3.2021

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçından 1'er puanla ayrılarak zirve yarışında yara alan Altınordu, bugün deplasmanda rakiplerinden İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan stoper Sinan ve Yusuf Yalçın forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan sağ kanat Şeref'in durumu maç saatinde netleşecek.

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