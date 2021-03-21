Altınordu pes etmiyor

Spor Toto Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek iddiasını sürdürdü. Maça her iki ekip de temkinli başladı. Altınordu, rakip kalede ilk yarıda atak bulmakta zorlanırken ilk şutunu 25. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada Oğulcan uzak mesafeden kaleyi yokladı ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 34'te Eslem'in ortasında Atchom'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 44'te Rroca'nın pasında ceza alanı çizgisi önünde Abazaj'ın vuruşunda top çerçeveyi bulmadı. İlk yarı golsüz eşitlikle bitti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İkinci yarıda farklı bir Altınordu sahadaydı. Kırmızı-lacivertliler, maçın 48. dakikasında öne geçti. Bu dakikada Metehan'ın serbest atışında yan direğe çarpan top ağlara gitti: 0-1. 53'te Altınordu atağında İstanbulspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza alanı içinde Ufuk, Oğulcan'a aktardı. Oğulcan farkı ikiye çıkardı: 0-2. 61'de Levent'in ortasında savunmadan seken topu Rroca fileleri gönderdi: 1-2. 79'da ani gelişen İstanbulspor atağında Ali Yaşar'ın şutu kaleci Erhan Erentürk'te kaldı. Altınordu maçı 2-1 kazandı.

EROĞLU'NDAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor önüne son oynanan Samsuns- por maçı on birinde iki değişiklikle çıktı. Eroğlu, savunmada ve ileri uçta değişime gitti. Savun-Savunmada Sinan'ın yerine Yusuf Can forma giyerken, mada Hüsamettin'in yerine de Ufuk görev yaptı. Eroğlu Hüsamettin'in yokluğunda ileri uçta sol kanatta forma giyen Metehan'ı görevlendirirken, Ufuk ise sol açıkta değerlendirildi. Sakatlıkları bulunan Sinan ve Yusuf Yalçın dün- dünkü maçta kadroda yer alma-kü almayan isimlerdi.