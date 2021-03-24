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’nun gurur tablosu

İzmir ekibi ’nun altyapısından yetişen Burak İnce, Rahmi, , Enis, Ravil ve Berke Ümit Milli Takım’da buluştu

Altınordu’nun gurur tablosu

24.3.2021

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen 6 futbolcunun Ümit Milli Takım çatısı altında bir araya gelmesiyle gururlandı. Altınordu Futbol Akademisi'nden yetişen ve halen A takımda görev alan orta saha oyuncusu Burak İnce, sağ bek Rahmi Salih Kaya, sol bek Yusuf Can Esendemir ve forvet Enis Destan'ın yanı sıra Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'de görev alan stoper Ravil Tagir ile Belçika'da Westerlo'nun kalesini koruyan Berke Özer, milli takım kampında buluşarak İzmir ekibinin göğsünü kabarttı.

Altınordu'nun Türk futboluna armağan ettiği isimlerden Leicester Cityli stoper Çağlar Söyüncü, A Milli Takım forması giyiyor. İngiltere Premier Lig'de Altınordu'da altyapıda birlikte yetiştiği Çağlar Söyüncü ile aynı kulüpte oynayan Cengiz Ünder ise süren sakatlığı nedeniyle milli takım kafilede yer almadı.

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