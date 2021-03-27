Altınordu’da Metehan fırtınası

Spor Toto 1. Lig'de son 7 haftaya girerken Süper Lig yarışının iddialı ekibi olan Altınordu'da sol kanat Metehan Mimaroğlu, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en önemli gol silahlarından biri olduğunu gösterdi.

Geçen sezon devre arasında Misli.com 3. Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer edilip, yarım sezonda 4 gol kaydeden Metehan, bu sezon şimdiden 6 gole ulaştı. Kırmızı- lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan topladı. İzmir ekibi bu periyotta Menemenspor (D), Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0, Altay'ı (D) 3-1, İstanbulspor'u (D) 2-1 mağlup ederken, Adana Demirspor'la (D) 1-1 berabere kaldı.

İKİ GOLÜN PASINI DA VERDİ

Takımda 9 golü bulunan Enis'ten sonra 6'şar golle tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan'la birlikte en skorer iki isimden biri olan Metehan, 2 de asist yaptı.Hedefe adım adım

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı maçlarda altyapısından yetişen en az 7-8 futbolcusuna kadrosunda yer veren Altınordu, yabancı oyuncu oynatmadan başarılı bir grafik çizerek alkış topluyor. Adım adım Süper Lig'e yaklaşan İzmir ekibi, hasretini bitirmek için gün sayıyor.