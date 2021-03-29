Manisa Futbol hedefe kilitlendi

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 75 puanla lider durumda bulunan ve Türkiye liglerinin tek namağlup ekibi olan Manisa Futbol Kulübü, 1 Nisan Perşembe günü 58 puanlı en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Manisa temsilcisi rakibine yenerek Spor Toto 1. Lig'e bir adım daha yaklaşmak istiyor. İki ekip, perşembe günü 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan üç maçın 2'sini Manisa Futbol Kulübü kazanma başarısını gösterdi. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin galibiyeti bulunmuyor. Siyah-beyazlılar rakip filelere üç maçta 12 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü. Öte yandan Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan geçtiğim yapılan idmanı ziyaret ederek saha içinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Başkan Mevlüt Aktan'ın zorlu Hekimoğlu Trabzonspor karşılaşması öncesinde takıma olan güveninin tam olduğunu bildirdiği açıklandı.

CÜNEYT HASÇELİK