Altınordu'ya kanca

Türk futboluna bir çok genç oyuncu kazandıran Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı forvet Enis Destan ve orta saha Burak İnce'ye Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor resmen talip oldu. Genç yerli ve yabancı oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Karadeniz temsilcisinin, kırmızılacivertlilerle temasa geçtiği öğrenildi. İki kulüp yapılan ön görüşmeler sonrasında Altınordu'nun iki genç yıldız adayı oyuncu için toplam 10 milyon TL bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay isteği öğrenildi. Trabzonspor'un, Altınordu'nun belirlediği bonservis bedelinde indirim istediği ve tarafların ilerleyen günlerde pazarlık masasına oturacağı öğrenildi.

PAZARLIK YAPILACAK

Ayrıca Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı geçmiş yıllar da Başakşehir'i çalıştırırken, İzmir ekibinden Cengiz Ünder ve Alican Özfesli'yi İstanbul ekibine transfer etmişti. Altınordu'yu yakından takip eden Avcı'nın bu iki oyuncunun alınması için yönetime olumlu rapor verdiği bildirildi. Enes Destan bu sezon 1. Lig'de 10 gol atıp 2 asist yaptı. Burak İnce de 23 maçta görev yapıp 5 gol attı.

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

ALTINORDU, altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet Enis Destan'ın A Milli Takım'a davet edilmesiyle, 'Türkiye'nin Altınordu'su' sloganının hakkını bir kez daha vermenin gururunu yaşıyor. Enis, kırmızı-lacivertli kulüpten direkt A Milli Takım'a seçilen 3'üncü futbolcu oldu. İzmir ekibinde ilk kez 2015'te Çağlar Söyüncü, 2020'de ise kaleci Berke Özer A Milli Takım heyecanına ortak olmuştu. "Bu toprakların çocuklarına güvenmek Türk futbolunu kurtaracaktır" diyen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Önce Çağlar, sonra Berke, şimdi de Enis'in Altınordu'muzdan A Milli Takım'a gitmesi bizlere büyük mutluluk veriyor. Kulübümüzün vizyon ve misyonuna yakışır bir tablo. Enis, gelecekte santrfor olarak milli takımımızda önemli performans ortaya koyacak çok değerli bir oyuncumuz" dedi.