1. lig alev alev

TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir kulüpleri Altınordu ve Menemenspor bugün evlerinden birbirinden zorlu 90 dakikalara çıkacak. Farklı hedefleri olan İzmir temsilcileri kazanıp haftayı 3 puanı cebine koyup tamamlamak istiyor. Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Altınordu, Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Eskişehirspor'u konuk edecek. Maçı hakem Emre Malok yönetecek. Kırmızı-lacivertliler, 28. haftaya 49 puan ve averajla 5. sırada girdi. Yusuf Yalçın Arslan ve Sinan Osmanoğlu sakatlıkları Oğulcan Ülgün ile Ufuk ise sarı kart cezalıları nedeniyle forma giyemeyecek.

MENEMENSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor'da, Menemen İlçe Stadı'nda 16.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak. Zorlu mücadelede Alper Çetin düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Aydın Yılmaz ve Okan Yılmaz bugün sahadaki yerlerini alamayacak. Ümraniyespor'da kart cezalısı Ercan Coşkun bugün eski kulübüne karşı forma giyemeyecek.