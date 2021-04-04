Altınordu 6 - Eskişehirspor 3 MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçı Altınordu 6-3 kazandı. Deplasmanda mağlup olan Eskişehirspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Sıralamada 49 puanla 5'inci basamakta yer alan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Eskişehirspor'un da mücadeleci bir takım olduğunu dile getiren Eroğlu, "Bizim için her maç çok önemli. Oyuncularımız milli arayı iyi değerlendirdi. İşimizi yapıp istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.